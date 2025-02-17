شاهد أبرز ملفات قمة باريس.. الدفاع المشترك ودعم أوكرانيا

العالم – خاص بالعالم

في زمن قياسي، تقرر تنظيم قمة أوروبية مصغرة في باريس تضم ستة بلدان أوروبية والمملكة المتحدة بالإضافة إلى مشاركة رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية والأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

القمة التي تأتي بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لا تحمل صبغة رسمية ولن تكون الوحيدة. الهدف هو الخروج بموقف أوروبي موحد حول أوكرانيا ومستقبل الأمن في أوروبا

وتأتي هذه القمة في وقت حساس، حيث أبدت الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، رغبتها في التفاوض المباشر مع روسيا بشأن النزاع في أوكرانيا، مما أثار قلقا بين الحلفاء الأوروبيين من احتمال استبعادهم من عملية صنع القرار.



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وبالرغم من ان مصادر في الحكومة الألمانية لم تتنبأ بما اذا كان الاجتماع سيخرج بأي شيء ملموس؛ الا انها قالت ان الاجتماع يهدف إلى تحديد المساعدة الفورية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا، والدور الملموس الذي يمكن أن تلعبه أوروبا في توفير الضمانات الأمنية لكييف، فضلا عن كيفية تعزيز الأمن الجماعي لأوروبا.

من جهته، حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الأوروبيين على التحرك ضد روسيا والعمل على تجنب أن يبرم الأميركيون اتفاقا معها 'من وراء ظهر' كييف وأوروبا. وعبر عن رفضه لأي اتفاق سلام لا يتضمن مشاركة بلاده، محذرا من أن أي تسوية دون أخذ مصالح بلاده في الاعتبار ستكون غير مقبولة.

وشدد زيلينسكي على أن 'المساعدة العسكرية الأميركية تظل ذات أهمية كبيرة لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي'، وأعرب عن أمله في استمرار الدعم الغربي، خاصة في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها القوات الأوكرانية في ساحة المعركة.

وفي هذا الاطار اعلن زيلنسكي أن بلاده خسرت أكثر من ستة واربعين ألف جندي في الحرب ضد روسيا حتى الآن.

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