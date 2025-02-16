فريق النصر السعودي يصل إلى طهران بدون رونالدو

العالم – إيران

ووصل فريق النصر السعودي لكرة القدم، الذي غادر إلى إيران لمواجهة برسبوليس في الأسبوع الثامن والأخير لدوري النخبة الآسيوي، إلى طهران اليوم الأحد 16 فبراير/شباط الجاري.

ويتواجد في موكب هذا الفريق السعودي لاعبون مثل ساديو ماني وبروزوفيتش ولابورت وأنجيلو غابرييل ومحمد سيماكان، لكن كريستيانو رونالدو نجم النصر البرتغالي لم يذهب إلى طهران مع هذا الفريق حيث قرر الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر استبعاده من اللقاء بسبب مخاوف من الإجهاد البدني نتيجة ضغط المباريات.

ومن المقرر أن تقام هذه المباراة يوم الاثنين 17 فبراير الساعة 19:30 على ملعب آزادي، وفي حالة فوز فريق طهران الأحمر بهذه المباراة، سيتأهل إلى دور الـ16.