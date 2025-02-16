الأحد ١٦ فبراير ٢٠٢٥
٠٧:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

فريق النصر السعودي يصل إلى طهران بدون رونالدو

فريق النصر السعودي يصل إلى طهران بدون رونالدو
الأحد ١٦ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

وصل فريق النصر السعودي اليوم الأحد إلى العاصمة الإيرانية طهران بدون نجمه كريستيانو رونالدو، لمواجهة برسبوليس في الأسبوع الثامن والأخير لدوري النخبة الآسيوي.

العالمإيران

ووصل فريق النصر السعودي لكرة القدم، الذي غادر إلى إيران لمواجهة برسبوليس في الأسبوع الثامن والأخير لدوري النخبة الآسيوي، إلى طهران اليوم الأحد 16 فبراير/شباط الجاري.

ويتواجد في موكب هذا الفريق السعودي لاعبون مثل ساديو ماني وبروزوفيتش ولابورت وأنجيلو غابرييل ومحمد سيماكان، لكن كريستيانو رونالدو نجم النصر البرتغالي لم يذهب إلى طهران مع هذا الفريق حيث قرر الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر استبعاده من اللقاء بسبب مخاوف من الإجهاد البدني نتيجة ضغط المباريات.

ومن المقرر أن تقام هذه المباراة يوم الاثنين 17 فبراير الساعة 19:30 على ملعب آزادي، وفي حالة فوز فريق طهران الأحمر بهذه المباراة، سيتأهل إلى دور الـ16.

روابط ذات صلة

تتويج سباهان اصفهان بكأس السوبر الايراني

دوري ابطال آسيا : برسبوليس يحقق فوزا مثيرا على الشرطة العراقي