استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شرق خانيونس

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر محلية فلسطينية باستشهاد المواطن محمد نضال النجار من سكان بلدة خزاعة متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال تجاه المواطنين الذين يتفقدون منازلهم في البلدة.

وذكرت المصادر أنه من المقرر تشييع الشهيد صباح اليوم بالقرب من ملعب زاهر في عبسان الكبيرة.

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وأمس استشهد 3 من أفراد الشرطة وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدفهم في بلدة الشوكة شرقي رفح.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث قتلت أكثر من 110 مواطنين وأصابت المئات منذ 19 يناير الماضي.