خلاف الحلفاء وعداوة الأصدقاء حول مصير الحرب الأوكرانية

العالم - أوروبا

خلاف الحلفاء وعداوة الأصدقاء، هيمنت على الأجواء الاوروبية الاميركية فيما يخص العمل على انهاء الحرب الاوكرانية، فبين ترامب المندفع نحو الوقف الفوري، وبين أوروبا المصدومة من احتمالية تجاهلها في المفاوضات الأميركية الروسية.

مفاوضات تشير التوقعات إلى انعقادها الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض؛ وسط ضبابية تلف مشاركة أوكرانيا نفسها، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قلل من توقعات حدوث اختراق في المفاوضات المرتقبة، معتبراً ان الهدف منها فتح المجال لحوار أوسع.

وقال روبيو:"لن يكون من السهل حلّ النزاع الطويل والدامي والمعقد. في الوقت الحالي، لا توجد عملية سلام، ومكالمة هاتفية واحدة لا تصنع السلام، بمجرد أن تبدأ المفاوضات الحقيقية، فإن أوكرانيا يجب أن تشارك فيها".

أما اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، فقد اعلن الأول أنّ موعده لم يحدد بعد لكنه قد يكون قريباً جداً، وكشف عن اعتقاده بأن بوتين يريد وقف الحرب.

أجواء واشنطن الايجابية، أتت معاكسة تماما لأجواء القلق والريبة الأوروبية من الموقف الأميركي، الذي يسعى إلى التفرد في الحل، الأمر الذي دفع باريس إلى استضافة قمة أوروبية طارئة تناقش التغيير الكبير في النهج الأميركي تجاه أوكرانيا، ومخاطره على الأمن الأوروبي. لا سيما بعد التصريحات الاميركية بعدم مشاركة أوروبا في أي محادثات بهذا الشأن. اجتماع غير رسمي من المفترض أن يضم كبار قادة الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو شدد على أن الأوكرانيين وحدهم مخولون اتخاذ قرار وقف القتال، وأن بلاده سوف تدعمهم طالما لم يتخذوا هذا القرار.

وقال بارو:"الأوروبيون سيشاركون بطريقة أو بأخرى في المناقشات. دور الولايات المتحدة هو إقناع بوتين بالتفاوض، أدركنا منذ فترة طويلة أن لا جدوى من الحوار، وأعتقد أنهم سيدركون بسرعة أن الضغط وحده هو الذي يمكن أن يدفع بوتين إلى طاولة المفاوضات".

بارو اعتبر انه من غير المقبول عودة روسيا إلى مجموعة السبع حالياً، خلافا لما يأمله ترامب. نهج أوروبا الداعم كما يبدو لاستمرار الحرب ما لم تطلب وقفها كييف، تبلور في النقاشات السرية التي عقدتها دول أوروبية، بشأن إمكانية إرسال قواتها إلى أوكرانيا، وبحث أجندة اليوم التالي للحرب.

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