تأجيل القمة العربية بشأن خطة ترامب لعدة ايام!

العالم - فلسطين

وفي حديث تلفزيوني، أوضح زكي أنّ الفكرة العامّة من القمة العربية هو تكوين: "حدث عربي على أعلى مستوى، لصياغة موقف عربي صلب متماسك بشأن القضية الفلسطينية عمومًا، وموضوع التهجير على وجه الخصوص". وأضاف السفير حسام زكي أنّ: "التهجير هو فكرة إسرائيلية تتبنّاها الولايات المتحدة، وتستوجب موقفًا عربيًا عامًّا مقابل هذا الطرح الأميركي".

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كما شدّد على أنه: "فور اكتمال واعتماد الموقف العربي، في القمة العربية في القاهرة، سيتضح في المقابل الموقف الأميركي الحقيقي إزاء الوضع في القطاع، فهل المراد إزاحة الفلسطينيين وإخلاء القطاع؟ أم أنّ ما يحدث وسيلة لإعادة التفاوض على الحكم في غزة؟".

كذلك أكد السفير ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية؛ لأن استمرار هذا الاحتلال يزيد الوضع تعقيدًا داخل لبنان.