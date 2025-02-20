الخميس ٢٠ فبراير ٢٠٢٥
٠٥:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تأجيل القمة العربية بشأن خطة ترامب لعدة ايام!

تأجيل القمة العربية بشأن خطة ترامب لعدة ايام!
الإثنين ١٧ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

كشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي احتمال تأجيل القمة العربية المقرّرة في 27 شباط/ فبراير الجاري، في القاهرة، "بضعة أيام لأسباب لوجستية".

العالم - فلسطين

وفي حديث تلفزيوني، أوضح زكي أنّ الفكرة العامّة من القمة العربية هو تكوين: "حدث عربي على أعلى مستوى، لصياغة موقف عربي صلب متماسك بشأن القضية الفلسطينية عمومًا، وموضوع التهجير على وجه الخصوص". وأضاف السفير حسام زكي أنّ: "التهجير هو فكرة إسرائيلية تتبنّاها الولايات المتحدة، وتستوجب موقفًا عربيًا عامًّا مقابل هذا الطرح الأميركي".

اقرأ ايضا.. حصيلة جديدة لضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

كما شدّد على أنه: "فور اكتمال واعتماد الموقف العربي، في القمة العربية في القاهرة، سيتضح في المقابل الموقف الأميركي الحقيقي إزاء الوضع في القطاع، فهل المراد إزاحة الفلسطينيين وإخلاء القطاع؟ أم أنّ ما يحدث وسيلة لإعادة التفاوض على الحكم في غزة؟".

كذلك أكد السفير ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية؛ لأن استمرار هذا الاحتلال يزيد الوضع تعقيدًا داخل لبنان.

روابط ذات صلة

حصيلة جديدة لضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

تحذير مليوني في صنعاء من أي عدوان أو تهجير للفلسطينيين

جهود سعودية لعقد قمة عربية خماسية لمواجهة خطة ترامب بشأن غزة

اتحاد النقابات العربي يؤكد رفضه دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

مراسل العالم: قد نشهد السبت تسليم اسرى الاحتلال في غزة