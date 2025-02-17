بعد الفشل في غزة.. الاحتلال ينتقم من القسام في لبنان

العالم - لبنان

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال المسؤول العسكري لحركة حماس في لبنان محمد شاهين إثر استهداف مركبته بطائرة مسيرة في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

ومن جهتها أوضحت مصادر لبنانية أن عملية الاستهداف تمت بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة عند مدخل صيدا، فيما ضرب الجيش اللبناني طوقاً أمنياً حول موقع الاستهداف. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خرج من جلسة محاكمته للمصادقة على تنفيذ عملية الاغتيال في لبنان.

ونعت كتائب القسام في بيان القائد القسامي المجاهد محمد إبراهيم شاهين 'أبو البراء' الذي ارتقى ضمن معركة 'طوفان الأقصى'، بعملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال بلبنان الاثنين. واستذکرت كتائب القسام إفي بيانها دور شهيدها البطل والرائد أبو البراء، وبصماته الخاصة في مسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو الصهيوني انطلاقاً من انتفاضة الأقصى ووصولاً إلى معركة طوفان الأقصى.

وبدورها دانت حركة الجهاد الإسلامي إقدام العدو الصهيوني على اغتيال القائد في كتائب القسام محمد إبراهيم شاهين.

كما أن 'جبهة العمل الإسلامي'، دانت في بيان لها، اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للقائد العسكري لحركة 'حماس' في لبنان محمد شاهين، باستهداف سيارته قرب الكورنيش البحري في صيدا.

ويتزامن العدوان الإسرائيلي على صيدا، مع تصعيد عسكري إسرائيلي في البلدات الحدودية جنوب لبنان، حيث توغل الجيش الإسرائيلي في بلدة كفرشوبا وجرّف أراضي زراعية فيها، كما فجر وأحرق عدداً من المنازل في يارون، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على أهالي كفرشوبا دون تسجيل إصابات.

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