قفزة في الترانزيت عبر إيران؛ تحطيم الرقم القياسي لمرور البضائع بعد نصف قرن

العالم - ايران

بفضل موقعها الجغرافي المتميز في مجال النقل الدولي، يمكن لإيران أن تستغل الفرص المتاحة وتلعب دورا رئيسيا في النقل الداخلي والدولي.

وقد أصبحت الممرات العابرة اليوم ساحة تنافس بين الدول، حيث تسعى جميع الدول إلى الحصول على حصة كبيرة في هذه الممرات. وتتمتع إيران بموقع استراتيجي فريد في وسط الحزام الرابط بين الشرق والغرب، كواحدة من أقصر وأأمن الطرق المؤدية إلى القطبين الاقتصاديين الرئيسيين، الصين وأوروبا. بالإضافة إلى ذلك، تنوع الممرات التي تمر عبر إيران، سواء البحرية أو البرية أو السكك الحديدية أو الجوية، يعزز من قدراتها، مما يجعلها لا تقتصر فقط على الممر الشمالي-الجنوبي أو الوصول الإقليمي.

فوائد الترانزيت

يشمل الترانزيت فوائد عديدة، منها:

تحقيق دخل كبير من العملات الأجنبية

تعزيز المكانة الاستراتيجية على المستوى الدولي

ربط المصالح المشتركة مع الدول ذات المصلحة والقوى الاقتصادية والسياسية

تحييد الحظر الظالم والأحادي الجانب

تعزيز التنمية الاقتصادية والثقافية وزيادة التبادلات المالية بفضل وجود مصالح تجار الدول الأخرى

والأهم من ذلك، تحقيق التوازن بين مصالح الشعب والحكومة

أرقام وإحصائيات

يقول جواد هدايتي، المدير العام لمكتب الترانزيت والنقل الدولي في منظمة الطرق والنقل البري الايراني ، إنه تم نقل 14 مليونًا و703 آلاف و714 طنا من البضائع عبر 646 ألفا و606 رحلة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

وأضاف أن إجمالي الصادرات والواردات وترانزيت البضائع في البلاد حتى نهاية شهر دي من العام 1403 الهجري الشمسي شهد زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.

تعزيز النقل بالسكك الحديدية

في مراسم توقيع اتفاقية إنشاء الجمارك في الميناء الجاف للسكك الحديدية في منطقة آبرين، قال جبار علي ذاكري، المدير العام لسكك الحديد الإيرانية، إن زيادة الترانزيت عبر السكك الحديدية أصبح ممكنا بفضل التعاون الوثيق بين السكك الحديدية والجمارك.

وأضاف أن خطة السكك الحديدية للعام المقبل تشمل نقل 8 ملايين طن من البضائع الدولية (الترانزيت، الصادرات، الواردات) عبر السكك الحديدية.

وأشار ذاكري إلى ثلاث شحنات ترانزيت رئيسية لدول رابطة الدول المستقلة (CIS)، تشمل الكبريت والأخشاب والفحم الحجري، والتي يتم نقلها عبر الممر السككي الإيراني.

وأكد على ضرورة توفير الظروف اللازمة لإنشاء الجمارك من خلال دراسة دقيقة للمسارات.

توقعات بارتفاع حم الترانزيت

وقالت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية ،فرزانه صادق مالواجرد، الأسبوع الماضي خلال لقائها مع أمبرتو بيرتو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري، إن إيران ستصل إلى رقم قياسي في نقل 20 مليون طن من بضائع الترانزيت في العام العام الايراني الحالي.دور الممرات في تعزيز مكانة إيران

يقول مهدي محمدي، خبير النقل والترانزيت، إن الإنجازات التي حققتها إيران في مجال الترانزيت وتسجيل أرقام قياسية واعدة والقفزات التجارية في السنوات الأخيرة، والتي نتجت عن الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف الدولية، قد عززت من دور إيران في معادلات القوة الإقليمية والعالمية.

وأشار محمدي إلى الدور الفعال للممرات في تشكيل المعادلات الاقتصادية والجيوسياسية وتعزيز المكانة في النظام العالمي الجديد.

وأكد أن جميع أنشطة الترانزيت عبر إيران تتم من خلال القطاع الخاص والتجار، وأن التفاعل البناء بين الحكومة وهؤلاء التجار سيعزز من الوزن الجيوسياسي لإيران.

دعوة لتعزيز دور القطاع الخاص

ويوضح محمدي أن دخل النقل العابر للبضائع عبر إيران يتم بالدولار أو العملات الدولية الأخرى، مما يمكن أن يتحول إلى خيار جديد للاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تسهل دخول القطاع الخاص إلى هذا المجال.