جيش لبنان يدخل بلدتي بليدا وميس الجبل.. وجملة توجيهات حول العودة

العالم - لبنان

وبالسياق، أفاد مراسل المنار ان “الجيش اللبناني دخل الى بلدة ميس الجبل ووصل الى موقعه الحدودي قرب الجدار في منطقة البياض بالبلدة”، وتابع ان “الجيش اللبناني أصبح داخل البلدة بينما تعمل فرق الهندسة والأشغال على فتح الطرقات بعد انسحاب قوات الاحتلال منها”.

كما ذكر مراسل المنار ان “الجيش اللبناني دخل الى بلدتي محيبيب وبليدا”.

من جهتها، أشارت بلدية حولا في بيان لها مساء الاثنين إلى انها “تبلغت من الجيش اللبناني أنه سيقوم غدا (اليوم الثلاثاء) بإدخال آلياته لفتح وتأمين الطرقات في البلدة”، ودعت “المواطنين إلى تأجيل دخولهم إلى البلدة إلى بعد غد الأربعاء إفساحًا في المجال أمام آلياته لحسن وسرعة انجاز المهمة”.

بدورها، توجهت بلدية ميس الجبل في بيان الى الاهالي أن “يهمنا ان نؤكد بعض الأمور المهمة:

– يرجى الانتباه من وجود منازل مفخخة او اجسام او قذائف غير منفجرة، وعند ملاحظة اي شيء مشبوه يرجى عدم الاقتراب منه والابلاغ عنه فوراً.

– ⁠يرجى عدم استخدام المياه الموجودة في الآبار للشرب، بسبب المواد السامة والفسفورية.

– ⁠يُمنع دخول سيارات وآليات جمع الخردة في هذه الفترة وستقوم الجهات المعنية بالتشدد مع الأشخاص الذين يقومون بنقل بضائع او اثاث وغيرها من البلدة الى خارجها.

– ⁠يُمنع دخول غير اللبنانيين الى داخل البلدة في هذه الفترة.

– ⁠يُطلب من الاهالي محاولة ضبط محتويات منازلهم ومتاجرهم منعاً لأي محاولة سرقة، وستتعامل الجهات المعنية بحزم مع اي محاولة للسرقة”.

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وكانت بلدية بليدا قد أعلنت في وقت سابق مساء الاثنين ان “موعد العودة إلى البلدة بعد اندحار العدو الصهيوني، سيكون يوم غد الثلاثاء بعد دخول فرق الجيش إليها والتموضع فيها”.

وتوجهت البلدية الى الاهالي بالقول “لأجل سلامتكم يطلب منكم التقييد بالتوجيهات التالية: 1- سيتم اعتماد مسلك واحد للبلدة وذلك عبر مدخل بلدة عيترون (من أمام محطة وحيد حمد ) بعد أن يقوم الجيش اللبناني بفتح الطرقات وإزالة العبوات وإجراء مسح ميداني للأحياء والمنازل.

2- منع لمس الأجسام المشبوه والإبلاغ عنها فورا.

3- لن يسمح لغير اللبنانيين من الدخول إلى البلدة حاليا.

4- يمنع دخول بائعي الخردة تحت طائلة المسؤولية.

5- يمنع إخراج أو نقل أي أغراض من المنازل الا من خلال أصحابها وذلك بعد أخذ إذن صادر عن البلدية”.

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واكدت البلدية انها ستكون بخدمة الاهالي بعد تجهيز مكان لمتابعة الأعمال.

من جهتها، دعت بلدية برج الملوك في جنوب لبنان”الاهالي لعدم الدخول الى المناطق التي كانت تحت الاحتلال الا بعد انتشار الجيش اللبناني وتأمين المنطقة من فريق الهندسة بالجيش بانها خالية من خطر وجود متفجرات أو ما شابه”.

وقالت البلدية في بيان لها مساء الاثنين وستكون البلدية على تواصل دائم واعطاء التعليمات التي نرجو التقيد بها حرصا على سلامة الجميع”.

يذكر ان العدو الاسرائيلي سينسحب يوم الثلاثاء 18 شباط/فبراير الجاري من القرى التي احتلها في جنوب لبنان بُعيد سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لكن العدو أعلن الاثنين انه سيبقى في 5 مواقع ما يشكل خرقا جديدا للاتفاق وللقرار 1701.

المصدر: موقع "قناة المنار" عن "الوكالة الوطنية للاعلام"