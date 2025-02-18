تساؤلات حول سماح لبنان للسوريين بالعودة الى بلادهم عبر مطار بيروت

العالم _ خاص بالعالم



وفقًا لمصادر مطلعة، لا يتضمن القرار أي شروط تُلزم هؤلاء العابرين بمغادرة لبنان فورًا، مما يثير مخاوف بشأن إمكانية بقاء بعضهم في البلاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والامنية، التي يعاني منها لبنان.

كما أن القرار يأتي في وقت يشهد فيه لبنان نقاشات حادة حول ملف اللاجئين السوريين، حيث تسعى الحكومة اللبنانية إلى إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، لكن من دون تحقيق تقدم يُذكر في هذا الملف بسبب الرفض الغربي لترحيلهم ، رغم ان سبب نزوحهم ، انتفى بعد سقوط النظام السوري السابق.



وإذا كان لبنان يسعى فعلًا إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فلماذا لا يتم ترحيل السوريين الموجودين في لبنان بالفعل، بدلاً من تسهيل عودة غيرهم من أوروبا، هذا التساؤل يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول سياسة الحكومة اللبنانية تجاه ملف اللاجئين، ومدى تأثير الاعتبارات السياسية والعلاقات الدولية على هذا القرار.



من ناحية أخرى، يطرح سؤال مهم حول اللبنانيين العالقين في ايران، حيث يتساءل اللبنانيون، عن مشكلة السوريين، وعدم حل مشكلة هؤلاء اللبنانيين العاقلين بقرار اسرائيلي امريكي في ايران. ولماذ لا يتخذ قرار لبناني رسمي مماثل، يسهّل عودتهم إلى وطنهم، ويساويهم بالسوريين، في تسهيل عبورهم الى لبنان؟.

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قرار الأمن العام اللبناني يترك علامات استفهام عديدة حول سياسات الدولة في التعامل مع النازحين واللاجئين والمقيمين غير الشرعيين على حساب المواطنين اللبنانيين.