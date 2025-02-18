الاحتلال والإنسحاب من لبنان..

العالم - باختصار

استثنى الاحتلام 5 مواقع من خطة الانسحاب وتوعد جيشه بالتعامل مع اي انتهاك للاتفاق.

القناة 13 الاسرائيلية : الجيش سيتدخل في الاماكن التي لا يوجد فيها الجيش اللبناني.

الحكومة الاسرائيلية: على الدولة اللبنانية تحمل مسؤولياتها لمنع وجود حزب الله وراء نهر الليطاني.

الامم المتحدة: لا يزال نحو 100 الف لبناني في عداد النازحين.

دعت البلديات، الاهالي للتريث في العودة لافساح المجال امام الجيش للعمل على مسح الاراضي.

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الحكومة اللبنانية: سنتخذ جميع الاجراءات لتحرير الارض وبسط سيادة الدولة.

الرئيس اللبناني جوزف عون: يجب مساعدة لبنان على دفع "اسرائيل" الى الانسحاب من الجنوب.

عون: المهم هو الانسحاب الاسرائيلي اما سلاح حزب الله في ياتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون.

الجيش اللبناني جاهزون للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الاسرائيليون

منذ سريان وقف اطلاق النار ارتكب جيش الاحتلال 925 خرقا للاتفاق في لبنان.

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الشيخ نعيم قاسم: على الدولة اللبنانية مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب القوات الاسرائيلية.

نتنياهو: يجب نزع سلاح حزب الله، و"اسرائيل" تفضل ان يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة.

بلغ العدد الاجمالي للوحدات السكنية المدمرة بفعل العدوان في لبنان نحو 11ألف وحدة.