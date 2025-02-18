محكمة مغربية ترفض دعوى ضد وزيرة إسرائيلية تزور المملكة

العالم - فلسطين



وقال المحامي المغربي خالد السفياني -أحد الذين تقدموا بالدعوى- إن "المحكمة رفضت الدعوى ضد الوزيرة (الإسرائيلية)، رغم أنها تتعلق بالأمن القومي للبلاد وأمور إنسانية".

وأضاف أن "هيئة المحامين كانت تنتظر حكما بمنع الوزيرة من دخول المغرب، حتى لا تصبح المملكة مأوى للإرهابيين".



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وشدد السفياني على أن المحامين لن يقفوا عند هذا الحد، بل سيلجؤون إلى محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط في القريب العاجل، دون تفاصيل.

وأردف أن المحامين الذين تقدموا بالدعوى يحترمون القضاء، ولكن يختلفون معه في الحكم الصادر اليوم.







والاثنين، رفع محامون مغاربة دعوى ضد الوزيرة الإسرائيلية التي تزور المملكة اليوم الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر دولي.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- على قطاع غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وخلّفت هذه الإبادة أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.