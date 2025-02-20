العالم – خاص بالعالم

حصار عسكري محكم للجيش السوداني علي العاصمة الخرطوم مع قطع لأي امداد تجاه مراكز الدعم السريع خاصة القصر الرئاسي.

وبدأ الجيش السوداني التوجه نحو جزيرة توتي التي تقع وسط الخرطوم عندي ملتقى النيلين الازرق والابيض لفك الحصار عنها والتي خرج مواطنوها بعد دفع اموال طائلة للدعم السريع مقابل خروجهم.



وفي جنوب دارفور استهدف الطيران الحربي طائرة مجهولة تحمل امدادا للدعم السريع لكن سرعان ما اقلعت دون تفريغ حمولتها في مطار نيالا.



وفي مدينة الفاشر شمال دارفور قصفت قوات الدعم السريع المدنيين داخل المدينة ما ادي لمقتل ثلاثة اشخاص، وتصدى لهم الجيش السوداني عبر قوات العمل الخاص وتمكنوا من تدمير خمس مركبات قتالية وقتل عدد منهم.



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وتعاني المدينة من صعوبة ايصال الامدادات اليها، ما دعا مفوضة العون الانساني للهجوم علي منظمات الاغاثة الطوعية واتهمتها بتعمد التباطوء في ايصال الاغاثة بل وتسليمها لقوات الدعم السريع.

وقالت سلوى ادم مفوض عام العون الانساني بالسودان:"نّ الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها السودان حاليًا تعود أسبابها المباشرة إلى الحرب التي تشنها مليشيا قوات الدعم السريع، والتي تمارس القصف العشوائي على المستشفيات والمدارس، وتشرد المدنيين، وترتكب جرائم المجاعة والتجويع بشكل ممنهج".

وفي سعيها لتشكيل حكومة حرب قامت الحكومة السودانية بإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية والتي حذفت منها جميع البنود المتعلقة بالدعم السريع والتي كانت ضمن بنود الوثيقة الفين وتسعة عشر واعطت الوثيقة الحق لرئيس مجلس السيادة في تعيين وإقالة رئيس الوزراء.



وقال خالد الاعيسر وزير الثقافة والاعلام:"ناقش الاجتماع ايضا قضية الموقف الكيني تجاه الازمة السودانية وتم تكوين اللجنة للتعامل مع الموقف الكيني في اعقاب ظهور عدد من القيادات ميليشيا وعدد من القوى السياسية التي تخدم الخط الخالي، وبالتاكيد هذا الاجتماع انتهى باجازة كل القوانين والتكوين للجنة وربما قريبا جدا ستفصح اللجنة عن الاجراءات التي ستتخذها حيال الموقف الكيني".



حراك سياسي مكثف في الساحة السودانية ربما يكون مؤشرا لقرب انتهاء الحرب.

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