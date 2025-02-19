عمار الحكيم ينعي المستجابي الأصفهاني واصفا اياه بـ'عميد أسرة آل الصدر'

العالم-العراق

وذكر مكتب السيد عمار الحكيم في بيان ، "بأسف وألم بالغين تلقينا نبأ رحيل علم من أعلام الحوزة العلمية المباركة، العالم الرباني آية الله السيد مرتضى المستجابي الإصفهاني (قدس سره)، عميد أسرة آل الصدر في العراق وإيران ولبنان".



وأضاف البيان ان "الفقيد عالم ومحقق وباحث تخصص في التحقيق والتدريس الحوزوي ونال درجة الاجتهاد على يد كبار مراجع النجف الأشرف، تغمد الله روحه الطاهرة بواسع رحمته ومغفرته وألهم أسرته الكريمة وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان".

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