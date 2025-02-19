من الصواريخ الباليستية إلى قاذفات الألغام..منجزات جديدة للقوات البرية للحرس الثوري

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صاروخ BM450 بمدى 200 كلم هو أحدث صاروخ باليستي تم إلحاقه بالقوات البرية للحرس الثوري.

كما تم تسليم صاروخ "فتح 360" وصاروخ "فجر 5" الموجه النقطوي الاصابة إلى القوات البرية للحرس الثوري.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسليم صواريخ 122 ملم الموجهة وصواريخ 122 ملم ذات القدرة على نثر الألغام، وهي من الإنجازات الأخرى للقوات البرية في مجال الصواريخ والمدفعية.

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وشارك نظام الدفاع الجوي قصير المدى "مجيد" إلى جانب أنظمة الدفاع الأخرى التابعة للقوات البرية للحرس الثوري في هذه المناورات.

في مجال الطائرات بدون طيار، تم إلحاق الطائرة الإستراتيجية "مهاجر 10" و"مهاجر 6" بمحركات معززة، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الطائرات الانتحارية المحلية بمحركات نفاثة ومحركات مكبسية تحمل رؤوسًا حربية تتراوح بين 50 إلى 60 كيلوغرامًا، وذات مدى قصير وطويل، والتي تم تسميتها بأسماء قمم مرتفعة في شمال غرب البلاد.



في هذا السياق، تم إلحاق الطائرة الانتحارية الجديدة "حديد 110"، التي تم الكشف عنها مؤخرًا خلال زيارة سماحة قائد الثورة الإسلامية لمعرض وزارة الدفاع، والتي ضمت الى الوحدات القتالية للقوات البرية للحرس الثوري.

وقد تم تغيير اسم هذه الطائرة في قوات البرية للحرس الثوري إلى "دالاهو".