إطلاق سراح الشيخ أدهم الخطيب ممثل أتباع أهل البيت بسوريا

العالم - سوريا

وقالت مصادر سورية إن "الأجهزة الأمنية دخلت ظهر اليوم مكتب الشيخ في حي السيدة زينب بدمشق، واعتقلته برفقة نجله ومرافقه، واقتادتهم إلى أحد الأفرع الأمنية، دون معرفة التهم الموجهة إليه أو تقديم توضيح رسمي حول أسباب التوقيف، ما أثار استياء واسعاً في سوريا.

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ورجح مقربون من الشيخ أن يكون سبب توقيفه مرتبطًا بخطبة الجمعة الماضية، التي انتقد فيها تجاهل الأجهزة الأمنية لشكاوى أبناء الطائفة بشأن الاستيلاء غير القانوني على منازلهم وإجبارهم على مغادرتها دون السماح لهم بأخذ ممتلكاتهم الشخصية، بالإضافة إلى تقاعس الجهات الأمنية في التعامل مع قضية المخطوفين.

في المقابل، لم تصدر السلطات الامنية أي بيان رسمي يوضح أسباب التوقيف.