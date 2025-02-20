أمريكا تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات

العالم-الاميركيتان

وجاء في بيان القاعدة: "تم إطلاق صاروخ "مينوتمان 3" الباليستي العابر للقارات غير مزود برأس حربي أثناء اختبار تشغيلي، في الساعة 1:00 صباحًا في 19 فبراير (شباط) 2025".

يذكر أن صاروخ "مينوتمان 3" موجود في الخدمة مع الجيش الأمريكي منذ عام 1970، وهو قادر على ضرب أهداف ضمن دائرة نصف قطرها 12 ألف كيلومتر، وتم تصميم عائلة صواريخ مينيوتمان في الأصل بهدف الردع النووي أثناء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي.

إقرأ أيضاً..روسيا: امريكا ليست مستعدة لاستئناف مناقشات الحد من التسلح النووي

وتخطط الولايات المتحدة منذ فترة طويلة لاستبدال صاروخ "مينوتمان 3" القديم بصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "سنتينل".