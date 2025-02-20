ادارة ترامب تجمد كافة انواع الدعم لاجهزة الامن الفلسطينية

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت القناة 13 عن صحيفة الواشنطن بوست تقريرا قالت فيه ان إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تجمّد كافة الميزانيات المخصصة لاجهزة الامن الفلسطينية.

كما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ان مصدرا فلسطينيا اكد أن الأميركيين أبلغوا السلطة الفلسطينية بقرار ترامب وقف تمويل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.

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وتعليقا على وقف تمويل الأمن الفلسطيني من قبل الرئيس ترامب، قال الصحفي والمحلل السياسي الإسرائيلي اك غاي باخور، ان "الرئيس ترامب أوقف كل التمويل عن ارهابيي سلطة الإرهاب في رام الله الذين يطلقون على أنفسهم رجال الأمن".

واضاف ان ترامب بهذا القرار أنهى عشرات السنين من سياسات أوسلو التي انتهجتها الإدارات الأميركية موضحا ان هذه الخطوة تأتي قبيل ضم الضفة الغربية.

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كما أضاف المحلل الاسرائيلي انه تم هدر مليارات الدولارات على هؤلاء الذين أسماهم بـ"الإرهابيين" دون فائدة...