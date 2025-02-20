أسير مبعد: نتنياهو جرب غزة وعرف أن بها رجال لا يهزمون

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وعلى هامش تسليم المقاومة في غزة جثث إسرائيليين قال السلايمة لمراسل قناة العالم: أنا الأسير المحرر محمد السلايمة من سكان القدس، كان الحكم علي 25 سنة وقضيت منها ما يقارب العشر سنين.. والحمد لله رب العالمين الله عز و جل أكرمني ومنّ علينا بالحرية، بفضل الله عز وجل ثم بفضل إخواننا المقاومة وعلى رأسهم حماس كتائب القسام.

واضاف: خرجت 25/1/2025 تم إبلاغنا طبعا أنه لدينا نقلية للسجن، كنا لم نصدق هذا المشهد، حتى يوم السبت يوم تم إبلاغنا من قبل الشاباك أنه تروحتكم اليوم على إبعاد.

وقال السلايمة: الحمد لله رب العالمين هذا يعتبر يوم عزة يوم نصر، يوم أعز الله عز وجل فيه المقاومة وأعز فيه كتائب القسام، أعز فيه أهل غزة.

واضاف: كذلك نترحم على الشهداء، إن الله عز وجل ربنا يشفي الجرحى ويداويهم، وهذا يوم نصر "ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله" وإن شاء الله إنه يوم خيبة ويوم عار على اليهود ومن والاهم.

ورأى السلايمة: بإذن الله تعالى الحرب لن تعود، لأن نتنياهو وجيش الاحتلال الجيش الصهيوني دخل غزة وشاف وجرب وعرف الحمد لله رب العالمين أن هناك رجال وهناك مقاومة وهناك جند من جنود الله عز وجل وأمة محمد باذن الله تعالى وجند محمد صلى الله عليه وسلم.. لن يذل ولن يخذل.. والله عز وجل معنا، والإيمان باذن الله تعالى بقلوبنا أن النصر هو لإخواننا والنصر لغزة والنصر لعزة الإسلام.

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