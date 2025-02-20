كتائب القسام لا زالت بخير، وما بعد الطوفان طوفان + فيديو

العالم - مراسلون

وعلى هامش تسليم المقاومة في غزة جثث إسرائيليين أوضح هذا القيادي الميداني بكتائب القسام أنه: تم استخراج الأسرى من هذا المكان الذي حاول العدو التسويق لنفسه بأنه قام بتدميره بالكامل واستخرج بعض الجثث منه.. لكن أخباره كلها كاذبة، والآن واليوم بالذات تم إثبات ذلك بالصوت والصورة ورأى العالم أجمع من اين يخرج الأسرى.

وقال: العدو خرب البيوت الآمنة وخرب المقابر، ولم يحصل على شيء، إلا أنه عاد خاسرا، تفجرت آلياته هنا وقتل جنوده هنا ولم يعودوا إلا محملين بأكفان، سنخرج له جنوده وجثامينهم الآن أمام عينية من المكان الذي حفر ودمر وخرب به وأوهم نفسه أنه قام بالقضاء على كل ما هو موجود في هذا المكان.. لكن اليوم يرى العالم أجمع من أين يخرج الأسرى.

وشدد هذا القائد القسامي على أن: كتائب القسام لا زالت بخير.. الطوفان بدأ في 7 أكتوبر، وما بعد الطوفان طوفان، وسيستمر الطوفان حتى زوال الاحتلال عن أرضنا كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى.

وفي إشارة إلى مزاعم الاحتلال بامتلاكه "الجيش الذي لا يقهر" قال: هذه الصورة واهية يوهم العدو الإسرائيلي بها العالم ويسوق فيها لنفسه، ففي يوم السابع من أكتوبر تم القضاء على فرقة غزة كاملة.. وتم اغتنام العديد من الأسلحة في هذه العملية.

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وأضاف: قطعة السلاح التي بحوزتي هي إحدى القطع التي تم اغتنامها في هذه العملية من نخبة الجيش الإسرائيلي المتواجدة في غلاف غزة بعد أن تم أسرهم وقتلهم في موقعهم.

وبشأن منطقة الظلال التي تم بها تسليم جثث الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر قال: هذه المنطقة بالتحديد كما يروي العدو وكما يوهم بأنه أتى إليها بناء على معلومات حقيقية وقام في الحفر بناء على معلومات لدية بأنها منطقة عسكرية لكنها ليست كذلك والعدو لم يقم باستهداف أي كمين.

واضاف أن: أي كمين وأي عقدة دفاعية كان يقترب منها العدو كان المقاتلون يخرجون من هذه العقدة ويتعاملون معه بالقتل، ويرجعون ثانية وثالثة.. المقاتلون كانت لديهم عقيدة كاملة أن قتال العدو سيستمر.. كان العدو يذهب إلى أي نفق يقومون بتفجير العين فيه.

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