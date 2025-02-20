شاهد.. الإحتلال يحتجز جثامين الشهداء الفلسطينيين ويحتفظ بها بمعسكراته!

العالم – خاص بالعالم

مشهد سيكتب في التاريخ كمفاضلة بين صاحب الحق وبين المعتدي ، فبينما للموت لدى صاحب الحق قدسية بدت جلية في تسليم المقاومة لجثامين الاسرى الاسرائيليين.

يختلف المشهد لدى المعتدي الذي مازال حتى اللحظة يحتفط باكثر من ٦٦٥ جثمانا لشهداء فلسطينيين بعضهم استشهدوا في ستينات وسبعينيات القرن الماضي.

هذا بالاضافة الى اكثر ١٥٠٠ شهيد فلسطيني يحتفظ بهم الاحتلال في معسكر سديه تيمان سيء الذكر استشهدوا بعد السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ .



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وقال حسين شجاعية منسق الحملة الشعبية لاسترداد جثامين الشهداء :"هناك اعداد كبيرة من جثامين الشهداء، حيث إن الحملة الوطنية توفق احتجاز جثامين 665 جسمانا في مقابر الارقام وفي ثلاجات الاحتلال حيث أنه من بين هؤلاء الشهداء تسع شهيدات و59 طفلا و 67 شهيدا من الحركه الاسيرة".

الاحتلال الاسرائيلي باحتجازه لجثامين الشهداء الفلسطينيين لا يهدف فقط للتفاوض عليهم مع المقاومة وانما وفق ما كشفت وسائل اعلام اسرائيلية بانه اقدم على سرقة بعض اعضاء من هذه الجثامين واستخدم بعضها في مختبراته الطبية ، هذه الحقائق تزيد من التهم التي باتت ملفات الجنائية الدولية مثقلة بها بحق الاحتلال.

وقال عصمت منصور خبير بالشان الاسرائيلي:"هذه السياسة ليست بجديدة حيث إن فرض العقوبة بمعنى نوع من الردع والمعاقبة، ومعاقبة حتى الميت وعائلته وحرمانه من وجود مكان يدفن فيه ولده وهناك سياسة محاولة احتجاز اوراق للمساومة يستخدمونها من اجل التفاوض".



ويبقى ذات الصوت يتردد والحياة في موتكم قاهرين .

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