الصحة: انتشال 22 شهيداً وإصابة 16 في غزة خلال 24 ساعة

العالم - فلسطين

وبينت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن 22 شهيدا جرى انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة خلال حرب الإبادة، فيما أصيب 16 مواطنا بمخلفات الاحتلال.

إقرأ المزيد.. أطباء ضد الإبادة يطالبون الكونغرس بإيقاف النزوح القسري من غزة

وأفادت الصحة بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 48319 شهيدا، والإصابات إلى 111749 جريحا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,319 شهيدا و 111,749 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

يذكر أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في 19 من يناير الماضي، ومنذ بدء سريانه استشهد وأصيب عشرات المدنيين في أنحاء متفرقة من القطاع.