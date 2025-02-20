قبل أيام من تشييع شهيد الأمة السيد حسن نصرالله..ماذا قال نجله ؟

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وشدد على أن يوم الأحد 23/02/2025 هو يوم إعطاء موقف وأن "الأحد لناظره قريب".

وتابع أن "الأعداء والخصوم والمبغضين" حاولوا جاهدين منع حصول التشييع بكل الوسائل.

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وقال منسق اللجنة العليا لمراسم تشييع الشهيد الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين الشيخ علي ضاهر "إن الاستعدادات لمراسم التشييع تكتمل بحلول يوم الجمعة".

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وفي حديث صحفي، أكد الشيخ ضاهر أن هناك تعاونًا وتنسيقًا بين لجان مراسم التشييع والسلطات الأمنية اللبنانية لإدارة الحشود والطرق والمعابر الواصلة إلى بيروت.

وأشار إلى أن أبواب مرقد الشهيد السيد نصر الله في العاصمة بيروت ستُفتح للزوار بدءًا من يوم الاثنين القادم.