بزشكيان: نحن من يقرر المستقبل وليس ترمب

العالم - ايران

وقال الرئيس بزشكيان في كلمة ألقاها في اجتماع مديري محافظة غرب طهران والمجلس الإداري لمدن مالارد وشهريار والقدس ان خلاصة الإدارة هي معرفة الفرص والتهديدات داخل البلاد وخارجها ومعرفة نقاط القوة.



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وأكد رئيس الجمهورية ان ترامب يقول شيئاً، والبعض يؤقلم نفسه في اطار مايريده ترمب . . ماذا يريد ترمب أن يفعل؟ هنا نحن من يقرر كيف ينبغي لنا أن نصنع مستقبلنا. إذا لم نغير وجهة نظرنا، فقد فرضنا عقوبات على أنفسنا رسميا، ولكن إذا غيرنا وجهة نظرنا، فلن يصل ترامب إلى أي نتيجة، بغض النظر عن عدد العقوبات التي يفرضها.