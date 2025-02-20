النخالة في لقاء مع اللواء باقري: إيران هي موطن المقاومة في المنطقة

العالم - ايران



واضاف النخالة، إن دخول الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل مباشر إلى المعركة في عمليتي الوعد الصادق، الأولى والثانية، احدث تغييرا استراتيجيا ومؤثرا في معنويات دول المنطقة.



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بدوره قال اللواء باقري خلال هذا اللقاء ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتوقف أبداً عن دعم فلسطين والمقاومة خلال هذه السنوات، رغم كل المشاكل بما في ذلك الحرب والعقوبات والضغوط الخارجية، وهي لا تزال قوية وستظل كذلك.



واضاف اللواء باقري أن حرب الابادة الجماعية التي شنها كيان الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خلال اكثر من 18 شهرا وسفك دماء 50 ألف طفل وامرأة وشهيد فلسطيني بريئ، وحدها ستؤدي إلى دحر الظالم واحياء القضية الفلسطينية في العالم.