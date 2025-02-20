بالفيديو.. رسالة مؤثرة للشيخ الخزعلي تعبّر عن فحوى التأثر بسيد شهداء الأمة

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وقال الشيخ الخزعلي في رسالته "نودّع اليوم بكل إجلال وإكرام رجلًا عظيمًا لعظم التضحيات التي قدّمها إعلاء للدين ونصرة للمستضعفين ودفاعًا عن المظلومين".

واستطرد الشيخ الخزعلي واصفًا سيد شهداء الأمة بأنه "لم يكن كسائر الرجال، بل كان أمة في صفاته وأخلاقه وجهاده وعطائه وشهادته وتضحياته، فكان هو الصادق في القول والفعل، كان صادقًا في الجهاد والمقاومة حين ختم حياته بالشهادة"، مضيفا "صِدْق وعده بأنه حتمًا سننتصر لا بد أن يتحقق".

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وجدد الشيخ الخزعلي العهد بالاستمرار في طريق المقاومة حتى النصر النهائي بإزالة الغدة السرطانية ألا وهي الكيان الغاصب وتطهير الأرض منها.

وفي سياق متصل قال منسق اللجنة العليا لمراسم تشييع الشهيد الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين الشيخ علي ضاهر "إن الاستعدادات لمراسم التشييع تكتمل بحلول يوم الجمعة".

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وفي حديث صحفي، أكد الشيخ ضاهر أن هناك تعاونًا وتنسيقًا بين لجان مراسم التشييع والسلطات الأمنية اللبنانية لإدارة الحشود والطرق والمعابر الواصلة إلى بيروت.

وأشار إلى أن أبواب مرقد الشهيد السيد نصر الله في العاصمة بيروت ستُفتح للزوار بدءًا من يوم الاثنين القادم.