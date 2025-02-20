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بالفيديو.. رسالة مؤثرة للشيخ الخزعلي تعبّر عن فحوى التأثر بسيد شهداء الأمة

الخميس ٢٠ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

بكلمات مؤثرة تعبّر عن فحوى التأثر بسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، اختار الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعليّ أن يحاكي جمهور المقاومة، مخاطبًا إياهم بعبارات وجدانية عابرة للقلوب، ومعبّرة عن وهج تأثره بالشهيد الأسمى والأقدس.

العالم - العراق

وقال الشيخ الخزعلي في رسالته "نودّع اليوم بكل إجلال وإكرام رجلًا عظيمًا لعظم التضحيات التي قدّمها إعلاء للدين ونصرة للمستضعفين ودفاعًا عن المظلومين".

واستطرد الشيخ الخزعلي واصفًا سيد شهداء الأمة بأنه "لم يكن كسائر الرجال، بل كان أمة في صفاته وأخلاقه وجهاده وعطائه وشهادته وتضحياته، فكان هو الصادق في القول والفعل، كان صادقًا في الجهاد والمقاومة حين ختم حياته بالشهادة"، مضيفا "صِدْق وعده بأنه حتمًا سننتصر لا بد أن يتحقق".

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وجدد الشيخ الخزعلي العهد بالاستمرار في طريق المقاومة حتى النصر النهائي بإزالة الغدة السرطانية ألا وهي الكيان الغاصب وتطهير الأرض منها.

وفي سياق متصل قال منسق اللجنة العليا لمراسم تشييع الشهيد الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين الشيخ علي ضاهر "إن الاستعدادات لمراسم التشييع تكتمل بحلول يوم الجمعة".

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وفي حديث صحفي، أكد الشيخ ضاهر أن هناك تعاونًا وتنسيقًا بين لجان مراسم التشييع والسلطات الأمنية اللبنانية لإدارة الحشود والطرق والمعابر الواصلة إلى بيروت.

وأشار إلى أن أبواب مرقد الشهيد السيد نصر الله في العاصمة بيروت ستُفتح للزوار بدءًا من يوم الاثنين القادم.

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