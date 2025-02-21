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وفد من الخارجية الإيرانية ومجلس الشورى سيزور لبنان

وفد من الخارجية الإيرانية ومجلس الشورى سيزور لبنان
الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية أنه سيتوجه إلى لبنان مع وفد من مجلس الشورى ووزارة الخارجية لتهيئة الأرضية لحضور وفد البلاد رفيع المستوى في مراسم تشييع القائدين الكبيرين الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.

العالم - إيران

وكتب وحيد جلال زادة على حسابه في موقع "إكس": أن مراسم تشييع القائدين الكبيرين الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين في بيروت ستتحول إلى مشهد ثوري للمقاومة.

وأضاف: سأغادر إلى لبنان مع وفد من مجلس الشورى ووزارة الخارجية لتهيئة الأرضية لحضور وفد الجمهورية الإسلامية الايرانية رفيع المستوى في مراسم تجديد العهد الشعبي مع قادة المقاومة بأفضل صورة.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد صرح للصحفيين الثلاثاء أن كبار المسؤولين وممثلي مختلف مؤسسات البلاد، بما في ذلك الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي، سيشاركون في مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

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