شهيد في طولكرم جراء صدم آلية الاحتلال بمركبته

العالم - فلسطین

وذكرت مصادر محلية أن أحمد عواد من بلدة دير الغصون استشهد اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته جراء صدم آلية الاحتلال لمركبته في مدينة طولكرم أمس، ما يرفع حصيلة الشهداء خلال العملية العسكرية المستمرة على طولكرم ومخيماتها إلى 13 شهيدا.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها وعدوانها على مخيم طولكرم لليوم الـ26 على التوالي، ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل وإجبار للأهالي على النزوح من منازلهم قسرا.

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وصعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، من عمليات الهدم والتدمير وتفجير المنازل وحرقها، فيما تتواصل التعزيزات العسكرية الإضافية، وسط مداهمات واقتحامات للعديد من المنازل.

وحوّل الاحتلال مخيم طولكرم إلى منطقة عسكرية مغلقة، ويستهدف كل متحرك فيه، كما يمنع طواقم الإسعاف من الوصول للمرضى والجرحى ويرفض أي محاولات لإدخال المساعدات للأهالي.