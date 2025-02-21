الإعلام الحكومي في غزة ينفي دخول بيوت متنقلة إلى القطاع لغرض الإيواء

العالم - فلسطين

وقال معروف في تصريح صحفي صباح الجمعة: دخل قطاع غزة، صباح اليوم، عددٌ محدود من البيوت المتنقلة (12 كرفانًا)، وهي مخصصة لاستخدام مؤسسات دولية وليست للإيواء.

وأشار إلى أن ما وصل للإيواء حتى اللحظة هو أقل من نصف احتياجنا من الخيام دون وصول أي بيوت متنقلة، ما يجعلها نقطة في بحر الاحتياج.

وأكد أن سلوك الاحتلال يتسم بالمماطلة والتلكؤ ويسعى للتنصل من تعهداته في الشق الإنساني من الاتفاق، غير مكترث بالكارثة الإنسانية التي خلفتها حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة.

اقرأ ايضا.. حماس تؤكد جاهزيتها لتنفيذ كافة مراحل الاتفاق وتتهم نتنياهو بالمماطلة

وطالب معروف المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط لتوفير حاجات قطاع غزة العاجلة من مستلزمات الإيواء والإغاثة والرعاية الصحية، ومنع الاحتلال من ممارسة الابتزاز والتلذذ بمعاناة شعبنا ومفاقمتها عبر إعاقة دخول هذه الاحتياجات.

كما طالب بتسريع عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعا إلى أن تتبنى القمة العربية المرتقبة في السعودية قرارًا بفتح معبر رفح على مدار الساعة، وإدخال كل ما يحتاجه أهلنا على مستوى الإغاثة والإيواء والإعمار، والاستجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقه شعبنا بعد قطاع غزة منطقة منكوبة على الصعيد الإنساني والمعيشي والخدماتي.