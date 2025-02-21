حماس تؤكد جاهزيتها لتنفيذ كافة مراحل الاتفاق وتتهم نتنياهو بالمماطلة

العالم - فلسطين

وأكد عبد اللطيف القانوع في تصريحات نشرتها الحركة عبر حسابها على تليغرام، التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم به جيش الاحتلال. وقال إن "مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ عملياً، وجاهزون للانخراط فيها حسب ما نص عليه الاتفاق".

وأكد أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يماطل بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف أن "جيش الاحتلال استخدم أسلحة محرمة دولياً بحق شعبنا ويطالب بنزع سلاح المقاومة الشرعي (...) نطالب بتشكيل لجان دولية للتحقيق في استخدام الاحتلال الصهيوني أسلحة محرمة".

وسلمت فصائل المقاومة الفلسطينية جثث 4 أسرى إسرائيليين في غزة على أن تفرج عن 6 محتجزين على قيد الحياة يوم السبت المقبل. وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تبادل الأسرى هو الطريق الوحيد لإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى ذويهم أحياء، وأن أي محاولة لاستعادتهم بالقوة العسكرية أو العودة إلى الحرب لن تُسفر إلا عن مزيد من الخسائر في صفوف الأسرى.

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وأشارت في بيان إلى أن كتائب القسام والمقاومة حرصت في مراسم تسليم الجثث على مراعاة حرمة الموتى ومشاعر عائلاتهم، رغم أن جيش الاحتلال لم يراعِ حياتهم وهم أحياء، مؤكدة أن المقاومة حافظت على حياة أسرى الاحتلال، و"قدمنا لهم ما نستطيع، وتعاملنا معهم بإنسانية، لكن جيشهم قتلهم مع آسريهم". وأضافت: "جيش العدو الصهيوني قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم"، وحملت حكومةَ الاحتلال المسؤولية الكاملة بعدما عرقلت اتفاق التبادل مراراً، مؤكدة أيضاً أن "نتنياهو يتباكى اليوم على جثامين الأسرى في محاولة للتنصّل أمام جمهوره من تحمّل مسؤولية قتلهم".

ميدانياً، وفي خرق جديد يضاف إلى خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار، استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون جرّاء استهداف مسيّرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في منطقة أبو حلاوة، شرقي رفح، بعد أن كانت قد هدمت 6 منازل تعود لعائلة قشطة، بالقرب من الكراج الشرقي، وسط مدينة رفح. ويجري هذا وسط سماع أصوات طائرات استطلاع إسرائيلية بشكل شبه دائم في أجواء قطاع غزة.

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