ترامب: روسيا لم تتسبّب بالحرب.. بل زيلينسكي وبايدن

العالم – خاص بالعالم

فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة 'الغرب' الروسية واصلت عملياتها الهجومية، حيث سيطرت على نوفوليوبوفكا واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من مقاطعتي خاركوف ودونيتسك.

الهجمات الروسية أسفرت عن خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية، إذ قتل أكثر من مئتي جندي، وتم تدمير عدد من ناقلات جند مدرعة، بالإضافة إلى مجموعة من المدافع الميدانية ومحطات حرب إلكترونية ومخزن ذخيرة.

هذا وواصلت قوات مجموعة 'المركز' الروسية تعزيز مواقعها على الخطوط الأمامية، حيث كبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة، بلغت نحو أربعمئة جندي ودبابتين وعددا من المركبات القتالية المدعمة فيما تابعت وحدات قوات مجموعة 'الشرق' تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية واستهدفت تجمعاتها في مناطق متفرقة من دونيتسك وزاباروجيا.



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على صعيد المسار التفاوضي حول أوكرانيا أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، سعي روسيا للعمل مع الولايات المتحدة لتجاوز 'العراقيل' في هذا المجال مشيرا إلى التحضير لاجتماع روسي - أميركي على مستوى الخبراء، سيعقد خلال أسبوعين.

وقال سيرغي ريابكوف / نائب وزير الخارجية الروسي: نحن نسجل ونحلل بعناية جميع الإشارات من واشنطن، وخاصة تلك الصادرة عن المسؤول الأعلى. ويجب القول إن لهجة الاتصالات التي جرت في الأيام الأخيرة كانت مختلفة بشكل كبير عما حدث في الماضي والجهود جارية اليوم للتوصل إلى الاتفاق على كيفية بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا".



هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حمل في وقت سابق الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي مسؤولية الحرب في أوكرانيا مؤكدا إنه لا يرى روسيا مذنبة في هذه الحرب وإنما 'المذنبان هما زيلينسكي وبايدن'.

وحول إبعاد زيلنسكي عن مفاوضات الرياض قال ترامب إن زيلينسكي ليس مهما للغاية حتى يحضر الاجتماعات'، واصفا إياه بأنه يزيد في صعوبة التوصل إلى اتفاق على رغم أن بلاده دمرت.

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