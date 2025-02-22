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نصف مليون وافد لتشييع جثماني الشهيدين نصر الله وصفي الدين حتى اللحظة

السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

أفادت زينب فرج مراسلة العالم ببيروت من أمام المدفن الشريف للسيد الشهيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله باجتماع الوفود المشاركة أمام المرقد، رغم عدم دفن جثمان الشهيد نصر الله بعد، منوهة بتنوع الوفود ما بين يمنيين وإيرانيين وعراقيين ومن عدة دول أخرى موضحة أن هناك 79 دولة مشاركة، منها ما وصل ومنها ما زال ينتظر حتى يوم غد للوصول.

العالم خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا إلى أن وفودا دبلوماسية وسياسية وشعبية جاءت بكثافة إلى لبنان حيث وصلت الأرقام إلى نحو نصف مليون وافد كما كان لافتاً وجود مشاركين من أمريكا الجنوبية، وهم يأتون إلى لبنان للمرة الأولى للمشاركة في تشييع السيد حسن نصر الله.

ولفتت مراسلتنا إلى أن الاستعدادات لمراسم تشييع الشهيدين قد بلغت ذروتها، واكتملت التحضيرات، ووُضعت اللمسات الأخيرة حيث غصت شوارع الضاحية الجنوبية بالمشاركين، وشهدت جميع مداخلها ازدحامات خانقة، كما زينت الرايات الصفراء والأعلام اللبنانية المشهد، وارتفعت صور الشهيدين الأمينين العامين السابقين، السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، على الطرقات وعلى مسار التشييع من المدينة الرياضية وحتى المدفن الشريف. مع مشاركة 79 دولة في التشييع من مختلف أنحاء العالم تقريباً.

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وستبدأ مراسم تشييع الشهيدين نصرالله وصفي الدين، الأمينين العامين الراحلين لحزب الله، يوم الأحد الساعة 9 صباحًا من الملعب الوطني في بيروت، وتستمر حتى بعد الظهر. ومن المقرر أن يُدفن جثمان الشهيد السيد حسن نصرالله يوم الأحد، فيما سيتم دفن جثمان الشهيد صفي الدين يوم الاثنين.

وتتوافد الجماهير من مختلف الجنسيات إلى لبنان للمشاركة في مراسم التشييع الحاشد لأمين عام حزب الله، السيد حسن نصرالله، والسيد هاشم صفي الدين، يوم الاحد القادم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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