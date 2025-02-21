الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٥
٠٤:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية تقاطع احتفالات بالبيت الأبيض بسبب غزة

رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية تقاطع احتفالات بالبيت الأبيض بسبب غزة
الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

قاطعت رئيسة الوزراء في أيرلندا الشمالية ميشيل أونيل، فعاليات يوم القديس باتريك في البيت الأبيض اعتراضا على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

العالم - اوروبا

وقالت أونيل في مؤتمر صحفي في دبلن: "قلوبنا جميعا فطرت ونحن نشهد معاناة الشعب الفلسطيني وتصريحات الرئيس الأمريكي في الآونة الأخيرة حول الطرد الجماعي للشعب الفلسطيني من غزة، وهو أمر لا يمكنني تجاهله".

وأضافت: "قرار عدم السفر إلى البيت الأبيض لم يكن هينا، لكننا اتخذناه من واقع إدراكنا بالمسؤولية التي تقع على عاتق كل منا كأفراد في مواجهة الظلم".

اقرأ أيضا..الرئيس البرازيلي: ترامب انتُخب ليحكم امريكا لا ليحكم العالم

وعادة ما يتجه القادة السياسيون من أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا إلى الولايات المتحدة للاحتفال بهذا اليوم في 17 آذار/ مارس، والذي يمثل احتفالا سنويا بالثقافة الأيرلندية.

وأعلن ترامب في الرابع من شباط/ فبراير عن خطة للسيطرة الأمريكية على قطاع غزة وتهدف الى تهجير الفلسطينيين قسرا.

روابط ذات صلة

حماس: أبلغنا الوسطاء بأننا سنبحث ادعاءات الاحتلال حول جثمان بيباس

أبو عبيدة يكشف أسماء الأسرى الذين ستفرج عنهم القسام غدا

الإعلام الحكومي في غزة ينفي دخول بيوت متنقلة إلى القطاع لغرض الإيواء

قيادي بحماس يرد على نتنياهو بشأن "الجثة الغامضة"