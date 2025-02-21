رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية تقاطع احتفالات بالبيت الأبيض بسبب غزة

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وقالت أونيل في مؤتمر صحفي في دبلن: "قلوبنا جميعا فطرت ونحن نشهد معاناة الشعب الفلسطيني وتصريحات الرئيس الأمريكي في الآونة الأخيرة حول الطرد الجماعي للشعب الفلسطيني من غزة، وهو أمر لا يمكنني تجاهله".



وأضافت: "قرار عدم السفر إلى البيت الأبيض لم يكن هينا، لكننا اتخذناه من واقع إدراكنا بالمسؤولية التي تقع على عاتق كل منا كأفراد في مواجهة الظلم".

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وعادة ما يتجه القادة السياسيون من أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا إلى الولايات المتحدة للاحتفال بهذا اليوم في 17 آذار/ مارس، والذي يمثل احتفالا سنويا بالثقافة الأيرلندية.



وأعلن ترامب في الرابع من شباط/ فبراير عن خطة للسيطرة الأمريكية على قطاع غزة وتهدف الى تهجير الفلسطينيين قسرا.