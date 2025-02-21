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تخبط وارباك اسرائيلي بسبب انهيار الامن بعد حادث انفجار الحافلات

الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

ليلة تفجير الحافلات بتل ابيب الكبرى وتحديدا في حولان وبيت يام، التفجير  وقع بعدد من الحافلات بعبوات متفجرة ادى إلى اضرار مادية دون وقوع اصابات لكن حالة من الرعب وعدم الاستقرار سيطرت على المستوطنين محملين الحكومة مسؤولية الفشل الامني.

العالم _ مراسلون

رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خرج على الفور معلنا عن شن عملية مكثفة ضد مراكز الإرهاب وفق تسميته بالضفة الغربية فيما نسب وزير الحرب كاتس هذه التفجيرات إلى منظمات أرهابية فلسطينية تتمركز ايضا بالضفة الغربية.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني منير الغول لقناة العالم: دوما يتم القاء العبء والمسؤولية على الجانب الفلسطيني بحجة ان هناك مجموعات وخلايا من الضفة الغربية قامت بتوجيه وزرع هذه العبوات وبالتالي لم نتفاجئ على الاطلاق من خلال قرار وزير الجيش الاسرائيلي بالدفع بثلاث كتائب نحو الضفة الغربية.

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واعلنت الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظر النشر حول تلك العملية وعدم السماح بنشر اي معلومات مرتبطة بتلك التفجيرات.

حالة من التخبط والارباك تسيطر على المستويين السياسي والامني اضافة لانهيار الامن للافراد الداخلي وذلك بسبب الفشل الامني الداخلي.

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