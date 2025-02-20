بالفيديو.. انفجار حافلتين في 'بات يام' جنوب 'تل أبيب'

العالم - الاحتلا ل

وذكرت شرطة الاحتلال ان انفجار واندلاع حريق في حافلة داخل موقف في (بات يام بتل أبيب)، وفتح تحقيق في الحادث.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ان التقديرات الأولية تشير إلى أن انفجار الحافلتين في "بات يام" هو عملية للمقاومة.

ويشارك الشاباك في عمليات التحقيق بانفجار حافلتين للمستوطنين بموقف للحافلات بوقت متزامن في "بات يام" قرب "تل أبيب".

فيما تداولت منصات للمستوطنين ان جميع سائقي الحافلات في "تل أبيب" تلقوا تعليمات بفحص حافلاتهم بعد انفجار الحافلتين في مستوطنة "بات يام".

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يتبع..