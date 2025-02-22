مظاهرات بالمغرب احتجاجاً على مشاركة وزيرة للاحتلال في مؤتمر دولي

العالم _ المغرب

وشاركت الوزيرة ميري ريغيف في "المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق"، الذي استضافته مدينة مراكش (شمال)، يومي الثلاثاء والأربعاء، بتنظيم مشترك بين وزارة النقل واللوجيستيك المغربية ومنظمة الصحة العالمية.

وجاءت هذه المظاهرات استجابة لدعوة من منظمات أهلية مثل "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" و"مجموعة العمل من أجل فلسطين". ورفع المحتجون شعارات تعبر عن رفضهم لمشاركة الوزيرة، مثل "لا مرحبا بالوزيرة" و"المغرب أرضي حرة، وميري تطلع برا"، بالإضافة إلى هتافات تدعو إلى تحرير فلسطين.

وفي كلمة له خلال وقفة الرباط، انتقد عزيز هناوي، عضو "مجموعة العمل من أجل فلسطين"، السماح للوزيرة الإسرائيلية بزيارة المغرب، مشدداً على ضرورة عدم استقبال أي مسؤول إسرائيلي في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة المغربية بشأن زيارة الوزيرة الإسرائيلية. يُذكر أن المغرب قد استأنف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل في ديسمبر 2020، بعد أن كانت مجمدة منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

اقرأ ايضا..محكمة مغربية ترفض دعوى ضد وزيرة إسرائيلية تزور المملكة

تأتي هذه الاحتجاجات في وقت تشهد فيه البلاد تحركات شعبية رافضة للتطبيع، خاصة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح أكثر من 160 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار هائل في المنطقة.