انطلاق مناورات "ذو الفقار 1403" المشتركة للجيش الايراني

العالم - ايران

وانطلقت مناورات "ذو الفقار 1403" المشتركة برمز " يا بقیة الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه ‌الشریف" من قبل الادميرال حبیب‌الله سیاری المساعد التنسيقي للجيش الايراني وقائد المناورات.

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وتتواجد في المنطقة العامة للمناورات منذ الأيام السابقة وحدات المشاة والمدرعات والوحدات الميكانيكية ومنظومات الدفاع والقوات البحرية والسفن والغواصات، وتجري تدريبات مختلفة ابتداء من اليوم في المرحلة الرئيسية من مناورات "ذو الفقار 1403" المشتركة للجيش.