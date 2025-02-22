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انطلاق مناورات "ذو الفقار 1403" المشتركة للجيش الايراني

انطلاق مناورات
السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

انطلقت صباح اليوم السبت المرحلة الرئيسية من مناورات "ذو الفقار 1403" المشتركة للجيش الايراني في سواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي حتى خط عرض 10 درجة.

العالم - ايران

وانطلقت مناورات "ذو الفقار 1403" المشتركة برمز " يا بقیة الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه ‌الشریف" من قبل الادميرال حبیب‌الله سیاری المساعد التنسيقي للجيش الايراني وقائد المناورات.

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وتتواجد في المنطقة العامة للمناورات منذ الأيام السابقة وحدات المشاة والمدرعات والوحدات الميكانيكية ومنظومات الدفاع والقوات البحرية والسفن والغواصات، وتجري تدريبات مختلفة ابتداء من اليوم في المرحلة الرئيسية من مناورات "ذو الفقار 1403" المشتركة للجيش.

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