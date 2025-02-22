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شاهد بالفيديو.. أسير إسرائيلي يقبّل رأس قوات القسام

السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

في مشهد غيرمسبوق، قبل أسير اسرائيلي، رأس قوات کتائب القسام، خلال عملية تسليم الاسری في مخيم النصيرات.

العالم - مراسلون

وسلمت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" ثلاثة أسرى إسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية إلى الصليب الأحمر الدولي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد من على منصة التسليم توقيع مراسم تسليم الأسرى بين القسام وفريق الصليب الأحمر الدولي، قبل اعتلاء الأسرى الثلاثة على المنصة.

وشوهد أحد الأسرى الإسرائيليين يقبل رأس عناصر القسام، في مشهد غير مسبوق، في دلالة واضحة على الأخلاق الطيبة التي تعاملت بها القسام مع الأسرى.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد سلمت الأسيرين أفرا منغستو وتال شوهام للصليب الأحمر الدولي في رفح جنوبي القطاع صباح اليوم.

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