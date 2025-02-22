تقبيل أسير صهيوني لرأس مقاوم يشعل التفاعل والاحتلال يحاول حجبه

العالم _ فلسطين

وبينما اشعلت مشاهد الأسير الإسرائيلي عومر شيم-توف وهو يُقبل رأس اثنين من عناصر كتائب القسام أثناء تسليمه ضمن عملية تبادل الدفعة السابعة من اتفاق وقف إطلاق النار شبكات التواصل والقنوات في العالم العربي، تم تجاهل المشهد وحجبه بالكامل في إعلام الإحتلال.

كما قامت منصات عبرية بالطلب من الجمهور عدم تداول المشهد.

هذا بينما حاز هذا المشهد اهتمام الإعلام العالمي والعربي. وأثار تفاعلا واسعا بسبب اللحظة المؤثرة والتي فاجئت الجميع للمرة الأولى منذ بدء عمليات تسليم الأسرى، حيث اعتبره الناشطون دلالة واضحة على الأخلاق الطيبة التي تعاملت بها القسام مع الأسرى.

شاهد ايضا.. أسير إسرائيلي يقبّل رأس قوات القسام

والأسير عومر شيم طوف، وبحسب الإعلام الإسرائيلي هو من عائلة يسارية وناشطة بارزة ضد رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، وتنتمي عائلته لأحزاب اليسار وكانت ترفض اعدوان على غزة.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد سلمت الأسيرين أفرا منغستو وتال شوهام للصليب الأحمر الدولي في رفح جنوبي القطاع صباح اليوم .

وسلمت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" 3 أسرى للاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية إلى الصليب الأحمر الدولي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد من على منصة التسليم توقيع مراسم تسليم الأسرى بين القسام وفريق الصليب الأحمر الدولي، قبل اعتلاء الأسرى الثلاثة على المنصة.