مناورات الجيش الايراني..اعتراض طائرة مسيرة من قبل مقاتلة ميغ 29

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وتمکنت طائرات F4 الحربية التابعة للقوة الجوية للجيش، والتي أقلعت من قواعد مختلفة لهذه القوة، بعد إتمام عملية التزود بالوقود جويًا من طائرة التزود، من تدمير الأهداف المحددة مسبقًا بنجاح.

وقد دمرت هذه الطائرات الأهداف المحددة من خلال إطلاق قنابل "قائم ٥" بوزن ٢٥� رطلاً وإطلاق صواريخ "مافريك".وفي هذه المرحلة من المناورات، قامت طائرات القوة الجوية للجيش بإطلاق النار على الأهداف المحددة، وأدت عمليات الدعم الجوي للقوات البرية للجيش بنجاح.

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وفي هذه المناورة، حققت القوة الجوية تفوقًا جويًا لصالح القوات العاملة في المنطقة من خلال استخدام قاذفات القنابل الثقيلة والطائرات الاعتراضية التي أقلعت من قواعد مختلفة.

وقال المتحدث باسم المناورات العميد "علي رضا شيخ": إن استخدام الجيل الجديد من صواريخ مافريك في هذه المرحلة من المناورة، بالإضافة إلى تنفيذ العمليات من قبل الطيارين الشباب في القوة الجوية للجيش، كان من بين نقاط القوة في هذه المرحلة من المناورة الكبرى للجيش."