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مباحثات ايرانية عراقية لضبط أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات

مباحثات ايرانية عراقية لضبط أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات
السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني.

العالم - ايران

وذكر بيان لمكتب السوداني، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها امن الحدود المشتركة في ضوء الاتفاقات الموقعة، وكذلك التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات وضبط الحدود، والتنسيق في عمل المنافذ الحدودية بما يحقق الأمن والاستقرار".

وشهد اللقاء "مناقشة اجراءات تسهيل تفويج الزائرين الايرانيين للعتبات المقدّسة في العراق، والتأكيد على تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارتي الداخلية العراقية ونظيرتها الإيرانية بشأن الاعتراف المتبادل برخصة القيادة بين البلدين".

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