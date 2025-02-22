محافظ خوزستان يؤكد على توسيع العلاقات التجارية مع ميسان العراقية 

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وأضاف: "اليوم، أصبحت العلاقات بين إيران والعراق أقوى بفضل الزيارة الأربعينية وحب أهل البيت (ع)، ونأمل أن تفتح زيارة محافظ ميسان إلى خوزستان الطريق أمام علاقات تجارية وثقافية أكبر".

وفي الاجتماع الذي حضره محافظ ميسان، تم إعداد مسودة مذكرة تفاهم للتعاون بين محافظتي خوزستان وميسان، والتي سيتم توقيعها بعد المراجعات اللازمة والموافقة من الطرفين. وهذه الخطوة تعتبر مهمة لتعزيز التعاون الثنائي وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الحدودية.

وتابع موالي زاده: "تمتلك محافظة خوزستان خبرة واسعة في بناء الطرق والجسور والمباني، ويمكن الاستفادة منها في محافظة ميسان العراقية. كما أن هناك إمكانيات في جامعات خوزستان لقبول الطلبة العراقيين".

وفيما يتعلق بالنمو الكبير الذي يشهده العراق مقارنة بالسنوات الماضية، أشار موالي زاده إلى أن التنمية والازدهار في محافظتي ميسان والبصرة تسير بشكل جيد، قائلاً: "نحن سعداء بذلك لأن العراق هو صديق وشقيق للجمهورية الإسلامية الإيرانية. سيتم قريبًا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين محافظتي خوزستان الإيرانية وميسان العراقية، التي ستركز على توسيع العلاقات التجارية، تسهيل حركة المسافرين، وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الحدودية".

من جانبه، أكد محافظ ميسان حبيب الفرطوسي خلال الاجتماع استعداد محافظته لاستقبال الاستثمارات الإيرانية وتقديم كافة التسهيلات التي تخدم البلدين، خصوصًا الاستثمارات المتعلقة بالبناء والإنشاء، تعبيد الطرق، الزراعة، التجارة، والسياحة.