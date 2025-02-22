قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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مصادر إعلامية: الإحتلال سيبدأ الإفراج عن الأسرى بعد نصف ساعة من الآن
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قوات الإحتلال تقتحم منطقة الإسكان في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية
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محافظة رام الله والبيرة: الصليب الأحمر أبلغنا بقرب عملية الإفراج عن الأسرى
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تحركات لقوات الاحتلال في محيط سجن عوفر تمهيدا للافراج عن الاسرى
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جيش الإحتلال يدفع بتعزيزات إضافية لقواته في طولكرم عبر حاجز نتساني عوز
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يديعوت أحرونوت: مفاوضات المرحلة الثانية شكلها ومكان انعقادها غير واضحين
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يديعوت أحرونوت: "إسرائيل" تستعد لبدء مفاوضات المرحلة الثانية
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قناة كان العبرية: المستوى السياسي يصدر تعليمات بتجهيز الاسرى للافراج
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قوات الإحتلال تقتحم بلدة جفنا شمال رام الله بالضفة الغربية
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ترامب: لا أحب التحدث عن موضوع غزة لأننا في خضم المفاوضات