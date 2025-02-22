استئناف تصدير نفط منطقة كردستان العراق عبر تركيا

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وأعلنت الوزارة أن نفط منطقة كردستان العراق سيتم تصديره عبر ميناء جيهان التركي، وفقا للعقود بذلك.

وقالت الوزارة إنه تم استكمال الإجراءات المتعلقة باستئناف التصدير ضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة "أوبك"، و وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة.

وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قال يوم الإثنين الماضي، إن تصدير النفط من العراق إلى تركيا، سيتم استئنافه خلال أسبوع.

يذكر أن مجلس النواب العراقي وافق على تعديلات بقانون الموازنة حددت تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من منطقة كردستان العراق بـ16 دولارًا.

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وتوقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان في 2023، بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، بشأن صادرات النفط بين تركيا والعراق، ونتج عن ذلك خسائر للعراق قدرت بـ 23 مليار دولار.