نادي الأسير: قرار "إسرائيل" تأخير الإفراج عن الأسرى شكل من عمليات الإرهاب

العالم-فلسطين

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن "قرار سلطات الاحتلال التأخير في الإفراج عن الدفعة السابعة، يشكّل جزءا من أشكال الإرهاب المنظم بحق الأسرى وعائلاتهم، خاصة في ظل أجواء البرد القارس"، مضيفا أن "الاحتلال لم يترك أداة إذلال وتنكيل وتعذيب إلا واستخدمها بحق الأسرى وعائلاتهم".

وأشار البيان إلى أن "منظومة السجون تواصل تعذيب الأسرى، كما تواصل كافة أجهزة الاحتلال بتهديد الأسرى وعائلاتهم، وهي امتداد لسياسة استخدمتها على مدار سنوات طويلة إلا أنها تصاعدت بشكل واضح عند عمليات التحرير التي تمت مؤخرا".

وأضاف البيان أنه "إلى جانب كل هذا نذكر أن الاحتلال لم يكتف بجرائمه التي مارسها بحق الأسرى فحسب، بل كذلك مارس إرهابا منظما كذلك بحق عائلاتهم، من خلال التهديدات التي وصلت حد الاعتقال والقتل، واقتحام المنازل وإجراء عمليات تخريب وتدمير داخلها".

وأكد نادي الأسير أن "الهدف من كل هذه الجرائم والتهديدات التي تتم ليس فقط محاولة قتل وسلب فرحة الحرية بل الهدف من ذلك المس بمكانة الأسير الفلسطيني في الوعي الجمعي الفلسطيني".

وقررت سلطات الاحتلال تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم يوم السبت، حتى انتهاء مشاورات أمنية يجريها بنيامين نتنياهو مع مسؤولي الأجهزة الأمنية.