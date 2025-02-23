حماس: عدم التزام "إسرائيل" بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يمثل خرقا فاضحا للاتفاق

العالم-فلسطين

وأضاف القانوع: "في الوقت الذي تجاوبت فيه حماس مع جهود الوسطاء لإنجاح عملية التبادل، يواصل مجرم الحرب بنيامين نتنياهو سلوك التسويف والمماطلة".

وتابع الناطق باسم حماس: "ندعو الوسطاء وضامني الاتفاق لممارسة الضغط على الاحتلال لاحترام الاتفاق وتنفيذ بنوده دون تسويف ومماطلة".

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن الدفعة السابعة تشمل 50 أسيرا فلسطينيا من أصحاب المؤبدات، و60 أسيرا من الأحكام العالية، و47 أسيرا من أسرى "وفاء الأحرار"، المعاد اعتقالهم، و445 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر 2023.

وقررت سلطات الاحتلال تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم يوم السبت، حتى انتهاء مشاورات أمنية يجريها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع مسؤولي الأجهزة الأمنية.

وصرحت مصادر بمصلحة السجون الإسرائيلية لصحيفة "يسرائيل هيوم" بأن "المصلحة لم تتلق بعد تعليمات بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم اليوم".

يأتي ذلك بعد تسليم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس ستة محتجزين صهاينة يوم السبت، كدفعة جديدة من عملية تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفي المقابل من المقرر أن تفرج "إسرائيل" عن 620 أسيرا فلسطينيا من سجونها.

وأطلقت "القسام" المحتجزين الصهاينة الستة التالية أسماؤهم: إيليا كوهن وعمر شيم توف وعومر فنكرت وتال شوهام وأفيرا منغستو وهشام السيد.