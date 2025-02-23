السيدهاشم صفي الدين شهيدا على طريق القدس

العالم – وثائقي 10

هذا السيد الهاشمي.. صفي شهيد الأمة الأسمى السيدحسن نصرالله كان رمزا لمرحلة جهادية كبيرة في المقاومة الإسلامية، التي بدلت الأزمان.. فولى زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات.

السيدهاشم صفي الدين قصد الشهادة فوصل إليها في الثالث من أكتوبر تشرين الأول من العام 2024 في غارة جوية صهيونية عنيفة على الضاحية الجنوبية من بيروت.

ولد السيدهاشم صفي الدين عام 1964 في بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوب لبنان، كانت هناك علاقة قوية تجمع السيدهاشم صفي الدين بسيد شهداء الأمة السيدحسن نصرالله، علاقة أعمق من صلة القرابة بينهما، وأشمل من تشابه محيا.. هي علاقة طفولة ودراسة وطلب علم وثورة.

فقبل الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982 وفي قم المقدسة كان السيدحسن نصرالله راعي السيد الهاشمي هاشم صفي الدين، ترافقا جهادا ويقينا بثورة الإمام الخميني قدس سره الشريف.. ومن ثم انطلق حزب الله، والعلاقة بينهما صارت مقاومة.

إنضم السيد صفي الدين إلى حزب الله منذ تأسيسه عام 1982 وعام 1992 استشهد الأمين العام لحزب الله السيدعباس الموسوي وأصبح السيدحسن نصرالله أمينا عاما للحزب، وتحت قيادته أوكلت للسيدهاشم صفي الدين مسؤولية منطقة بيروت في حزب الله، ثم منطقة الجنوب.

تولى السيدهاشم صفي الدين مسؤوليات قيادية وجهادية، عايشت المقاومة وجمهورها وتحملت معهم المشقة والصعاب.

تولى السيدهاشم صفي الدين عام 1998 رئاسة المجلس التنفيذي في حزب الله، فكان قريبا إلى الناس والدراية بهموهم وحاجاتهم، وعرف عن السيدصفي الدين أنه خادم الفقراء ومعين الأيتام، عملا بشعار رفعه سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيدعباس الموسوي "سنخدمكم بأشفار عيوننا."

أدار السيدهاشم صفي الدين على مدى سنوات طويلة المجلس التنفيذي في حزب الله ومؤسساته المختلفة ووحداته العاملة في مجالات عدة، وكل ما له صلة في عمل المقاومة قريبا من مجاهديها ولصيقا بجمهورها.

وفي سياق التلازم بين العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية أدرجت الولايات المتحدة عام 2017 السيدهاشم صفي الدين ضمن قوائنها للمتهمين بالإرهاب وفرضت عام 2018 عقوبات اقتصادية تتضمن مصادرة ممتلكاته وحساباته ومنع التعامل المالي معه.

أما على صعيد علاقة الشهيد السيدهاشم صفي الدين بقيادة محور المقاومة فكان معروفا بعلاقتة القوية بسيد شهداء محور المقاومة الشهيد القائد السيد قاسم سليماني.

حيث كان قد قال في حقه: "لا شك ولا ريب أن دماء الحاج قاسم سليماني سوف تقرب المسافة أكثر مما يتصور أي شخص آخر بيننا وبين تحرير القدس بإذن الله تعالى."

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