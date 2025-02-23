نجل القائد الشهيد حسن نصر الله يظهر بين الحشود لتشييع والده + صور

العالم - لبنان

واحتشد مئات الآلاف في بيروت، الأحد، لتشييع الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، والأمين العام السابق الشهيد السيد هاشم صفي الدين، بعد مضي ما يقرب من 5 أشهر على اغتيالهما في غارتين جويتين إسرائيليتين منفصليتين.

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وتجمع أنصار حزب الله، وهم يحملون صور نصر الله ورايات الجماعة، في ملعب بالضاحية الجنوبية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، للمشاركة في الجنازة الشعبية الحاشدة لنصر الله وغيره من قادة الجماعة الذين تم اغتيالهم.

وبعد المراسم سار المشيعون نحو موقع الدفن المستحدث لنصرالله في قطعة أرض تقع بين الطريقين المؤديين إلى المطار.

ومن المقرر دفن صفي الدين غدا الاثنين، في مسقط رأسه في بلدة دير قانون النهر في قصاء صور جنوبي لبنان.

وأحصت اللجنة العليا لمراسم التشييع مشاركة نحو 79 دولة من مختلف أنحاء العالم، بين مشاركات شعبية ورسمية، وأفاد المنظمون بحضور شخصيات رفيعة المستوى من إيران ودول أخرى.