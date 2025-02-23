السيدحسن رمز أممي أحيا أمة كاملة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث خاص لقناة العالم الإخبارية أشارت د.رولي الحروب إلى أن المشاهد الصادقة لتشييع سيدشهداء المقاومة السيدحسن نصرالله إنما لا تعبر عن مشاعر الشعب اللبناني فقط وإنما عن مشاعر كل أحرار العالم الذين ينظرون إلى السيدنصر الله باعتباره رمزا إمميا، وقالت: هو في مرتبة لا تقل عن مرتبة عمر المختار وعن مرتبة غاندي ومانديلا.. بل ربما تجاوز هذه المرتبة، بسنوات جهاده ونضاله الطويلة و بإنجازاته التي لا يمكن أن تلخص لا في أيام ولا في سطور.

وأضافت أن: ما فعله السيدحسن نصرالله رحمة الله كان شيئا عظيما، فعل الكثير، أحيا أمة كاملة.. ألهم أمة كانت تعتقد بأنها مهزومة.. أعطاها الروح من أجل المقاومة و النضال في مواجهة قوى هي أكبر منها بكثير.

وشددت على أن: السيد حسن نصر الله وبالإمكانات البسيطة المتواضعة في لبنان استطاع أن يبني وعبر السنوات الطويلة حاضنة شعبية صلبة متمسكة ما زالت تهتف باسمه حتى هذه اللحظة، وتهتف لبيك يا نصر الله، وتهتف إنا على العهد باقون، هذا كله يعني صناعة الإنسان.. وهي أصعب صناعة يمكن لأي كان أن يصنعها.

وأوضحت أن الشهيد السيد حسن نصر الله قد نجح في صناعة الإنسان العربي والإنسان المقاوم والإنسان اللبناني الذي يتمسك بالحق.

ولفتت إلى أن إسرائيل كانت تحاول اليوم أن ترسل رسائل مزدوجة بالتحليق في سماء لبنان وبقصفها لعدد من المواقع ومنها صور والنبطية في الجنوب اللبناني، وقالت: هي كانت تريد أن تفزع الشعب اللبناني والمشيعين القادمين من دول الجوار، على أمل أن تخفض من أعداد من يشاركون في هذه المسيرة وفي هذا التشييع.. ولكن هذا لم ينجح.

وقالت: مجرد انتصار الشعب اللبناني والمشيعين على رسائل الرعب التي حاولت أن تبثها إسرائيل هو كف آخر يوجهه هذا الشعب وهذا الجمهور وهذه الحاضنة الشعبية للغطرسة والهيمنة الإسرائيلية.

وقالت: اليوم أتيح لمحبي السيد حسن نصر الله أن يعبروا عن مشاعر الحزن التي كتموها، ولذلك حاولت إسرائيل أن تنغص عليهم هذه اللحظة.. حاولت أن تنها وتقول أنني هنا أبسط الهيمنة الجوية فوق سماء لبنان وأنا لي اليد العليا.. ولكن مرة أخرى يهزم الإيمان والمحبة ويهزم الإخلاص ومشاعر الشعب رسائل الغطرسة والهيمنة.

وخلصت إلى القول: المشهد اليوم كان مشهداً يليق بسيد المقاومة.. ويليق بزعيم أممي امتد صيته عبر القارات، له محبون في كل مكان، هنالك أحزاب تؤمن به تؤمن بمسيرته، وتؤمن بالنضال سبيلا لمكافحة الاستعمار.

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