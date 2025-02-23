شهيد وإصابات برصاص جيش الاحتلال شرق مدينة غزة

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مجموعة مواطنين في شارع الشعف شرقي غزة ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخرين.

وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه جيب لعناصر تأمين المساعدات شرق رفح، ما أدى إلى انقلاب الجيب خلال محاولة الابتعاد عن مرمى نيران الاحتلال ووفاة أحد ركابه وإصابة 4 آخرين.

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إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة وصول 10 شهداء انتشال إلى مستشفيات غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,339 شهيدا و111,753 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.