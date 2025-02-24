اللواء باقري: تشييع السيد نصرالله ملحمة خالدة في تاريخ المنطقة

العالم- ايران

وفي كلمته خلال "المؤتمر الوطني لتعبئة الشعب والموارد الوطنية للدفاع المقدس"، الذي عُقد اليوم الإثنين في جامعة مالك الأشتر، أوضح اللواء باقري أن مراسم تشييع شهداء محور المقاومة، وعلى رأسهم السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، أصبحت رمزًا خالدًا في تاريخ غرب آسيا ولبنان. وأضاف أن هذه الملحمة الاستثنائية جاءت ثمرة جهود الشهيدين في بناء المقاومة المناهضة للصهيونية، وتطوير حزب الله ليكون قوة بطولية.

وأشار إلى أن مراسم التشييع في بيروت جسدت امتنان الشعب اللبناني لشهداء المقاومة، مؤكدًا أنها أضحت مصدر إلهام لنشر الفكر المقاوم والروح التعبوية في العالم الإسلامي.

وفي سياق حديثه عن انتصار الثورة الإسلامية، قال اللواء باقري إن الشعب الإيراني نجح في تحييد القوة العسكرية والأمنية التي بناها نظام الطاغوت، بدعم من أمريكا ودول أخرى، مما أفضى إلى نهضة شعبية حققت الانتصار بسهولة.

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وأضاف أن قوات التعبئة (البسيج) لعبت دورًا محوريًا في استتباب الأمن داخل البلاد، حيث لم يجد المنافقون والإرهابيون ملاذًا آمنًا بفضل هذه القوات.

وأشار إلى أن الشعب تصدى خلال فترة الدفاع المقدس للبعثيين، بينما تسبب المنافقون -الذين يعيشون اليوم تحت حماية دول مثل فرنسا وألمانيا، بعد شطب أمريكا أسماءهم من قوائم الإرهاب- في استشهاد 17 ألف إيراني في مدن مختلفة.

وتابع: "من أبرز ثمار مشاركة الشعب في الدفاع عن البلاد تعزيز روح التضحية والشجاعة والتفاني، إلى جانب بناء رأس المال الاجتماعي". وأكد أن الشعب لم يترك الدفاع عن الحدود للجيش وحده، بل ساهم بفعالية في حماية الأرض.

وختم اللواء باقري بالقول إن العدو، رغم قوته العسكرية المتجددة ودعم الثروات العالمية واستخدامه أسلحة مرخصة وغير مرخصة، فشل في النهاية، بينما حقق الشعب الإيراني النصر بموارد محدودة، مؤكدا أن هذا الانتصار تحقق بفضل المشاركة الشعبية الفاعلة والاستفادة من الموارد الوطنية في الدفاع المقدس.